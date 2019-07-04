В штаб-квартире ОБСЕ представили итоги душанбинского Саммита СВМДА

CA-NEWS (TJ) - 3 июля в Вене под председательством Таджикистана состоялось очередное пленарное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) на тему «Меры укрепления доверия и безопасности в Центральной Азии: роль Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в системе региональной безопасности”.



На пленарное заседание в качестве основных докладчиков таджикским председательством были приглашены представители Секретариата СВМДА во главе с Исполнительным директором Хабибулло Мирзозода. В ходе своего выступления Х. Мирзозода представил государствам-участникам ОБСЕ информацию об основных целях и задачах СВМДА, а также об осуществлении государствами-членами этой организации Каталога мер доверия.

Особое внимание в презентации Х. Мирзозоды было уделено итогам пятого Саммита СВМДА, прошедшего 15 июня текущего года в столице Республики Таджикистан – Душанбе под девизом «Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА». Было отмечено, что душанбинский Саммит вывел сотрудничество в рамках данной структуры и его развитие на качественно высокий уровень.

В ходе общих прений делегации государств-участников ОБСЕ обменялись мнениями по широкому спектру вопросов мер укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ с акцентом на реализацию положений Венского документа и Кодекса поведения ОБСЕ. Было подчеркнуто, что разработка и применение мер доверия по проблемам безопасности в рамках СВМДА во многом идентичны проводимой ФСОБ ОБСЕ работе.

Данное пленарное является первым мероприятием из цикла заседаний ФСОБ ОБСЕ под председательством Таджикистана в июле месяце по вопросам сотрудничества и синергии между региональными организациями и ОБСЕ в Центрально-Азиатском регионе.