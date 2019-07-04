В Алматы прошла презентация Ravon Nexia R3 казахстанской сборки

CA-NEWS (UZ) - В магазинах официальных дилеров появились первые автомобили Ravon казахстанского производства, передает Kursiv.kz.

Ravon Nexia R3 были представлены в Алматы. Для казахстанских покупателей автомобиль будет доступен в комплектациях Comfort и Optimum. Обе комплектации оснащены бензиновой полуторалитровой четверкой мощностью 106 «лошадей». В пару к ней устанавливается 5-ступенчатая механическая трансмиссия или 6-ступенчатый «автомат».

За счет локального производства Nexia R3 доступен по программе льготного кредитования (номинальная ставка — 4% годовых). Кроме того, он будет дешевле автомобилей, поставляемых Узбекистаном.

Цена на седан стартует с 3,8 млн тенге (около $9,8 тыс.). Гарантию производитель дает на 5 лет или 100 тыс. км.

Пока на мощностях завода в Костанае Ravon планирует собирать только модель R3, но уже в следующем году возможно расширение модельного ряда. В текущем году запланировано произвести 16 тыс. авто: из них 6 тысяч для внутреннего рынка Казахстана и 10 тыс. для экспорта, в частности на российский рынок.