В Алматы задержаны участники оппозиционного движения, признанного экстремистским в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Алматы арестовали несколько членов движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), считающегося экстремистским в стране, передает Zakon.kz, ссылаясь на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, 3 июля полицией Алматы в рамках расследования уголовного дела из-за «участия в деятельности экстремистской организации» были задержаны Ж. Демеуова, О. Шевчук, Г. Джаукерова, А. Аширалиев и другие.

В ходе следствия были получены данные, что задержанные пытались организовать несанкционированную акцию ДВК.

В результате обыска по месту жительства участников организации были найдены плакаты и листовки «экстремистского содержания», дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры, средства связи и др.

Также была изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для проведения незаконных акций.

В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.

Как указано в сообщении ведомства, ранее с Демеуовой, Шевчук, Джаукеровой и Аширалиевым проводились профилактические беседы: им были разъяснены правовые нормы участия в деятельности экстремистской организации и предусмотренные уголовным законодательством последствия.

«Однако полностью осознавая противоправность своих деяний, указанные лица продолжили противоправную деятельность, после чего они были привлечены к административной уголовной ответственности, и как следствие в отношении них избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста". При назначении данной меры следователями были учтены семейные и другие личные обстоятельства обвиняемых. С учетом полученных сведений и нарушения установленных требований "домашнего ареста", Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиеву А. судом изменена мера пресечения с "домашнего ареста" на "арест"», – утверждают в департаменте.

Справка

«Демократический выбор Казахстана», или ДВК – оппозиционная политическая партия, созданная в 2001 году бывшим министром и бизнесменом Мухтаром Аблязовым и акимом Павлодарской области Галымжаном Жакияновым.

Движение заявляет своей целью «консолидацию всех здоровых сил в казахстанском обществе для проведения коренных демократических преобразований в Казахстане».

13 марта 2018 года решением Есильского районного суда города Астаны ДВК признано экстремистской организацией.

Участие и финансирование деятельности движения запрещены. Под участием понимается пропаганда идей ДВК, изготовление и распространение публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов ДВК.

Кроме того, участием будут считаться организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий в поддержку движения и его руководителя Аблязова.