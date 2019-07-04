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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия вступила во Всемирный энергетический совет

CA-NEWS (MNG) -  На днях состоялось заседание Монгольского национального комитета Всемирного энергетического совета, на котором был обсужден вопрос подготовки и участия в 24-ом Всемирном энергетическом конгрессе, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 8 по 12 сентября, передает «Монцамэ».

Во время встречи прошла церемония вручения сертификата об официальном вступлении Монголии во Всемирный энергетический совет.

В состав Нацкомитета входят представители государственных и научных учреждений, частного сектора, неправительственных организаций, отраслевых исследователей и экспертов.

Председатель комитета по регулированию энергетики, заслуженный работник промышленности и советник-инженер, доктор технических наук А.Телейхан занимает должность главы комитета. Должность руководителя Совета директоров комитета получил советник-инженер П.Товуудорж.

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