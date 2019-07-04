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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон подписал указ о ликвидации своих резиденций в Курган-тюбе и Кулябе

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о ликвидации двух своих резиденций в городах Курган-тюбе и Куляб, сообщает «Avesta».

«В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 17 Закона Республики Таджикистан “О государственных предприятиях” Правительство Республики Таджикистан постановляет:

  1. Ликвидировать государственные унитарные предприятия “Резиденция Президента Республики Таджикистан в городе Курган-тюбе” и “Резиденция Президента Республики Таджикистан в городе Куляб”.

  2. Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан в двухмесячный срок решить организационно-правовые вопросы данных предприятий», – говорится в тексте указа.

Решение о строительстве резиденций президента Таджикистана в городах Куляб и Бохтар Хатлонской области было принято в 2016 году.

В настоящее время официальной резиденцией является «Касри миллат» (Дворец нации). Здание расположено в центре Душанбе.

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