Эмомали Рахмон подписал указ о ликвидации своих резиденций в Курган-тюбе и Кулябе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о ликвидации двух своих резиденций в городах Курган-тюбе и Куляб, сообщает «Avesta».

«В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 17 Закона Республики Таджикистан “О государственных предприятиях” Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Ликвидировать государственные унитарные предприятия “Резиденция Президента Республики Таджикистан в городе Курган-тюбе” и “Резиденция Президента Республики Таджикистан в городе Куляб”. Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан в двухмесячный срок решить организационно-правовые вопросы данных предприятий», – говорится в тексте указа.

Решение о строительстве резиденций президента Таджикистана в городах Куляб и Бохтар Хатлонской области было принято в 2016 году.

В настоящее время официальной резиденцией является «Касри миллат» (Дворец нации). Здание расположено в центре Душанбе.