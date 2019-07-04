Эмомали Рахмон подписал указ о ликвидации своих резиденций в Курган-тюбе и Кулябе

- Таджикистан, общество
- 16:18, 04 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о ликвидации двух своих резиденций в городах Курган-тюбе и Куляб, сообщает «Avesta».
«В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Республики Таджикистан и статьей 17 Закона Республики Таджикистан “О государственных предприятиях” Правительство Республики Таджикистан постановляет:
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Ликвидировать государственные унитарные предприятия “Резиденция Президента Республики Таджикистан в городе Курган-тюбе” и “Резиденция Президента Республики Таджикистан в городе Куляб”.
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Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан в двухмесячный срок решить организационно-правовые вопросы данных предприятий», – говорится в тексте указа.
Решение о строительстве резиденций президента Таджикистана в городах Куляб и Бохтар Хатлонской области было принято в 2016 году.
В настоящее время официальной резиденцией является «Касри миллат» (Дворец нации). Здание расположено в центре Душанбе.