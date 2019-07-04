National Geographic рассказал о посещении Узбекистана всемирно известным архитектором

CA-NEWS (UZ) - Известный американский дизайнер интерьеров Хуан Пабло Молинье рассказал изданию National Geographic о своем путешествии в Узбекистан, пишет ИА "Дунё".

«Его путешествие в Самарканд произошло, можно сказать, случайно, после того как он заметил бирюзовый оттенок куполов на фотографиях», - пишет издание.

С тех пор, он был одержим поиском источника этого цвета и плиток. «Когда я работал над проектом на Карибском острове, перед моими глазами всегда стоял тот оттенок куполов», - рассказал Х.Молинье изданию.

Когда архитектор прибыл в Узбекистан, он из Ташкента отравился в Самарканд, чтобы изучить рецепт приготовления бирюзовых плиток. Хуан говорит, что здесь бирюзовый оттенок сопровождал его повсюду.

Регистан поразил Молинье своей геометрией и композицией трех медресе. По его словам, жители города привыкли к частым гостям из разных уголков планеты и их вопросам, однако его вопрос об изготовлении плиток бирюзового цвета глубоко поразил их.

Так, по совету самаркандцев, он прибыл в одну из редких мастерских для участия в мастер-классе по изготовлению плиток. Оказавшись там, он почувствовал энергетику людей, их гордость, с которой они на протяжении веков изготовляют плитки. Архитектор делится, что их умение разделить его глубокий интерес стали частью воплощения его мечты.

Мастера с радостью показали ему процесс изготовления плитки и даже вручили мешок с плитками. «Частичка Узбекистана теперь на Карибском острове», - заключил Молинье.

Хуан Пабло Молинье - американский дизайнер интерьеров из Чили. Он разработал интерьеры частных резиденций, общественных зданий и клубов в Америке, Европе и на Ближнем Востоке.