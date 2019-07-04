РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
National Geographic рассказал о посещении Узбекистана всемирно известным архитектором

CA-NEWS (UZ) -  Известный американский дизайнер интерьеров Хуан Пабло Молинье рассказал изданию National Geographic о своем путешествии в Узбекистан, пишет ИА "Дунё".

«Его путешествие в Самарканд произошло, можно сказать, случайно, после того как он заметил бирюзовый оттенок куполов на фотографиях», - пишет издание.

С тех пор, он был одержим поиском источника этого цвета и плиток. «Когда я работал над проектом на Карибском острове, перед моими глазами всегда стоял тот оттенок куполов», - рассказал Х.Молинье изданию.

Когда архитектор прибыл в Узбекистан, он из Ташкента отравился в Самарканд, чтобы изучить рецепт приготовления бирюзовых плиток. Хуан говорит, что здесь бирюзовый оттенок сопровождал его повсюду.

Регистан поразил Молинье своей геометрией и композицией трех медресе. По его словам, жители города привыкли к частым гостям из разных уголков планеты и их вопросам, однако его вопрос об изготовлении плиток бирюзового цвета глубоко поразил их.

Так, по совету самаркандцев, он прибыл в одну из редких мастерских для участия в мастер-классе по изготовлению плиток. Оказавшись там, он почувствовал энергетику людей, их гордость, с которой они на протяжении веков изготовляют плитки. Архитектор делится, что их умение разделить его глубокий интерес стали частью воплощения его мечты.

Мастера с радостью показали ему процесс изготовления плитки и даже вручили мешок с плитками. «Частичка Узбекистана теперь на Карибском острове», - заключил Молинье.

Хуан Пабло Молинье - американский дизайнер интерьеров из Чили. Он разработал интерьеры частных резиденций, общественных зданий и клубов в Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Дэвид Липтон утвержден на должность временного главы МВФ
  • Находившийся под угрозой исключения Шахрисабз остался в списке объектов наследия ЮНЕСКО
  • Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×