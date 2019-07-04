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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В одном из магазинов Ашхабада отказываются продавать сахар инвалидам и детям

CA-NEWS (TM) -  3 июня руководство столичного магазина №20 (относящегося к Багтыярлыкскому этрапу Ашхабада), принадлежащего Министерству торговли и внешнеэкономических связей, сообщило об отказе продавать сахар инвалидам и детям.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», директор магазина заявил, что с сегодняшнего дня нормированная продажа сахара не будет производится инвалидам и детям школьного возраста. До этого каждый житель близлежащих домов мог раз в неделю приобрести килограмм сахара по госцене.

Возмущенные покупатели начали требовать объяснения или документов, подтверждающих действия сотрудников магазина. На что директор заявил, что все недовольные могут обращаться непосредственно к министру торговли или к хякиму города.

Когда обстановка стала накаляться, продавцы закрыли магазин. Сахар начали продавать в 9.00 утра, однако уже в 9.30 магазин был закрыт.

У входа в гастроном остались люди, в том числе женщина-инвалид 3 группы с тремя детьми, которая осталась без сахара.

– Скорее всего, сахара не хватает, и, таким образом, владельцы магазина пытаются сократить количество покупателей, – предположили пришедшие за продуктами люди.

Напомним, что о дефиците сахарного песка и больших очередях у магазинов в середине июня сообщало Радио «Азатлык».

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