В одном из магазинов Ашхабада отказываются продавать сахар инвалидам и детям

CA-NEWS (TM) - 3 июня руководство столичного магазина №20 (относящегося к Багтыярлыкскому этрапу Ашхабада), принадлежащего Министерству торговли и внешнеэкономических связей, сообщило об отказе продавать сахар инвалидам и детям.

Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», директор магазина заявил, что с сегодняшнего дня нормированная продажа сахара не будет производится инвалидам и детям школьного возраста. До этого каждый житель близлежащих домов мог раз в неделю приобрести килограмм сахара по госцене.

Возмущенные покупатели начали требовать объяснения или документов, подтверждающих действия сотрудников магазина. На что директор заявил, что все недовольные могут обращаться непосредственно к министру торговли или к хякиму города.

Когда обстановка стала накаляться, продавцы закрыли магазин. Сахар начали продавать в 9.00 утра, однако уже в 9.30 магазин был закрыт.

У входа в гастроном остались люди, в том числе женщина-инвалид 3 группы с тремя детьми, которая осталась без сахара.

– Скорее всего, сахара не хватает, и, таким образом, владельцы магазина пытаются сократить количество покупателей, – предположили пришедшие за продуктами люди.

Напомним, что о дефиците сахарного песка и больших очередях у магазинов в середине июня сообщало Радио «Азатлык».