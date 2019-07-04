Специальный посланник Швеции находится в Северной Корее в связи с исчезновением австралийского студента

CA-NEWS (CA) - Специальный посланник Швеции находится в Северной Корее с целью изучить ситуацию с исчезновением австралийского студента, передает NHK.



Посланник прибыл в Пхеньян в понедельник по поручению австралийского правительства. Австралия, которая имеет ограниченные дипломатические отношения с Северной Кореей, обратилась за помощью к Швеции, поскольку у последней есть посольство в Пхеньяне.

Австралиец 29-летнего возраста учился в Университете имени Ким Ир Сена.

Как сообщили северокорейские государственные СМИ, посланник встретился с министром иностранных дел и заместителем председателя Трудовой партии Кореи.

Ни цель, ни подробности визита не раскрываются. Однако посланник, как полагают, пытается получить информацию о пропавшем.