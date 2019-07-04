РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Специальный посланник Швеции находится в Северной Корее в связи с исчезновением австралийского студента

CA-NEWS (CA) -  Специальный посланник Швеции находится в Северной Корее с целью изучить ситуацию с исчезновением австралийского студента, передает NHK.

Посланник прибыл в Пхеньян в понедельник по поручению австралийского правительства. Австралия, которая имеет ограниченные дипломатические отношения с Северной Кореей, обратилась за помощью к Швеции, поскольку у последней есть посольство в Пхеньяне.

Австралиец 29-летнего возраста учился в Университете имени Ким Ир Сена.

Как сообщили северокорейские государственные СМИ, посланник встретился с министром иностранных дел и заместителем председателя Трудовой партии Кореи.

Ни цель, ни подробности визита не раскрываются. Однако посланник, как полагают, пытается получить информацию о пропавшем.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ
  • Находившийся под угрозой исключения Шахрисабз остался в списке объектов наследия ЮНЕСКО
  • Дэвид Липтон утвержден на должность временного главы МВФ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×