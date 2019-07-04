Специальный посланник Швеции находится в Северной Корее в связи с исчезновением австралийского студента
- Азия и мир, общество
- 18:00, 04 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - Специальный посланник Швеции находится в Северной Корее с целью изучить ситуацию с исчезновением австралийского студента, передает NHK.
Посланник прибыл в Пхеньян в понедельник по поручению австралийского правительства. Австралия, которая имеет ограниченные дипломатические отношения с Северной Кореей, обратилась за помощью к Швеции, поскольку у последней есть посольство в Пхеньяне.
Австралиец 29-летнего возраста учился в Университете имени Ким Ир Сена.
Как сообщили северокорейские государственные СМИ, посланник встретился с министром иностранных дел и заместителем председателя Трудовой партии Кореи.
Ни цель, ни подробности визита не раскрываются. Однако посланник, как полагают, пытается получить информацию о пропавшем.