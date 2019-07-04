Индекс продовольственных цен ФАО в июне остался неизменным

CA-NEWS (CA) - Мировые цены на продовольствие в июне снизились незначительно, поскольку снижение цен на молочные продукты и растительные масла более чем компенсировало значительный скачок котировок кукурузы, и в настоящее время они очень близки к уровню прошлого года, согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, выпущенному сегодня.

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает ежемесячную динамику международных цен на основные группы продовольственных товаров, участвующих в мировом товарообороте, в июне составил в среднем 173 пункта, что на 0,3 процента меньше, чем в мае.

Индекс цен на зерновые ФАО в июне вырос на 6,7 процента, так как вероятное снижение предложения кукурузы со стороны Соединенных Штатов Америки обусловили рост котировок на кукурузу и, рикошетом ударили по ценам на пшеницу. Цены на рис оставались в целом неизменными.

Индекс цен на сахар ФАО в июне вырос на 4,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, на что сильно повлияло укрепление бразильского реала по отношению к доллару США.

Индекс цен на молочные продукты ФАО, напротив, снизился на 11,9 процента, отметив свое первое снижение за пять месяцев, вызванное слабым спросом на сыр и масло.

Индекс цен на овощи ФАО снизился на 1,6 процента в течение месяца, причем цены на пальмовое и соевое масло снизились под воздействием ослабления мирового спроса на импорт и ожиданий обильного глобального предложения, соответственно.

Индекс цен на мясо ФАО увеличился на 1,5 процента по сравнению с его пересмотренным значением за май, что обусловлено высоким спросом на импорт со стороны Восточной Азии на баранину, свинину и мясо птицы для компенсации дефицита внутреннего предложения вследствие распространения африканской чумы свиней.

Мировое производство пшеницы, по прогнозам, вырастет на 5,6 процента в 2019 году, достигнув почти 771 миллиона тонн, благодаря рекордному производству в Индии. Напротив, мировое производство фуражного зерна, как ожидается, сократится до 1 398 млн. тонн в этом году на под воздействием прогноза неурожая в некоторых частях Африки, Китая и особенно Соединенных Штатов Америки. Мировое производство риса прогнозируется на уровне 516 миллионов тонн, что близко к высокому уровню 2018 года.

Ожидается, что мировое потребление зерновых в 2019/20 году превысит 2 708 миллионов тонн, что на 1 процент больше, чем в предыдущем году, при этом потребление пшеницы и риса будет расти более быстрыми темпами, чем кукурузы.