В Таджикистане пришла в сознание 6-летняя девочка, которую подожгли подростки

CA-NEWS (TJ) - Осия Зулфонова, 6-летняя девочка, проходящая лечение в ожоговой больнице города Душанбе, пришла в себя и рассказала о случившемся с ней матери. Об этом «Авеста» рассказала бабушка Осии – Фотима Зулфонова.

«Мы рады, что Осие стала лучше. Вот уже 17 дней родные моей внучки находимся рядом с ней, чтобы своим присутствием облегчить ее страдания», – отметила Фотима Зулфонова.

«К внучке меня пускали пару раз. Хвала Всевышнему, не пострадало лицо. Осия рассказывает все матери. Спрашивает у нее, куда делись те мальчики, которые причинили ей боль. Мама Осии успокаивает дочь и говорит, что их забрала милиция», – поделилась Ф.Зулфонова.

Вот, что, со слов бабушки Осия рассказала своей матери. «Я вышла из ворот дома дяди, и тут увидела трех мальчиков с собакой. Они поймали меня рядом с деревом, двое держали, а третий привязал. Я закричала. Один из них подозвал собаку и сказал, что натравит ее на меня. Потом они собрали сухую траву, разложили вокруг моих ног и подожгли спичкой, потом они убежали. Я нагнулась, чтобы распутать веревки, но обожгла пальцы. Потом огонь охватил меня. Пламя сожгло веревку и мне удалось выпутаться, и я побежала к дядиному дому».

Между тем, Тохир Зубайдов, заведующий ожоговым отделением больницы №3 отметил: «Общее состояние Оссии Зулфоновой остается стабильно тяжелым. Особых проявлений ухудшения и осложнения нет. Больная получает необходимую терапию. Готовится к следующей операции, которую мы наметили провести в ближайшие дни. Первую операцию провели наши специалисты. Вторая операция прошла с участием профессора из Германии Эдгара Бимера. Он примет участие и в третьей операции. Первые две операции прошли успешно без каких-либо осложнений. Сейчас мы проводим соответствующую профилактику и лечение, чтобы предотвратить возможных осложнений, и мы быстрее смогли покрыть поверхность кожными трансплантатами. Завтра у нас процедура перевязки, и тогда будет ясно, когда проводить операцию».

Во дворе больницы стоит улыбающийся отец Осии – Шерзод Зулфонов, который радуется улучшению состояния своей дочери. «Первое, что мне пришло в голову сразу после того, что случилось с Осией, – это продать все имущество и вылечить дочь. Слава Богу, в лечение Осии взяло на себя Фонд «Лона». Даже из России привозят питательные растворы для Осии. Мы благодарны фонду «Лона» и президенту страны за постоянную помощь и поддержку, без которых нам бы было очень сложно»», – подчеркнул Шерзод Зулфонов.

Напомним, 19 июня текущего года в столичную больницу Душанбе была доставлена 6-летняя Осия Зулфонова. Врачи констатировали 65% ожогов тела девочки, и 45% глубоких ожогов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру здравоохранения и социальной защиты населения взять лечение девочки под свой личный контроль.

30 июня в Душанбе для обследования Осии Зулфоновой прибыл известный немецкий профессор, президент Ассоциации пластических хирургов Европы Эдгар Бимер.

Эдгар Бимер, заранее ознакомившись с историей болезни Осии, привез с собой медикаменты, необходимые для лечения ребенка.