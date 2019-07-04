РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Двое граждан Узбекистана погибли в Стамбуле

CA-NEWS (UZ) -  После посещения бассейна в Стамбуле скончался 26-летний узбекистанец. Еще одна женщина погибла в результате падения с велосипеда, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По информации Генерального консульства Узбекистана, 27 июня в г.Стамбуле (Турция) скончался гражданин Узбекистана Акмал Равшанович Мамиржанов, 22.05.1993 г.р., состояние здоровья которого резко ухудшилось в ходе посещения им бассейна, после чего он был госпитализирован.

30 июня в г.Стамбуле из-за полученной травмы головы в результате падения с велосипеда скончалась 48-летняя гражданка Узбекистана Зулфияхон Шарафуддинова.

«Генконсульство взяло указанные ситуации на контроль и оказало соответствующую консульско-правовую помощь родственникам для отправки тел соотечественников на родину», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан вошел в Совет по торговле и развитию ЮНКТАД
  • Находившийся под угрозой исключения Шахрисабз остался в списке объектов наследия ЮНЕСКО
  • Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×