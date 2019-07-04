Двое граждан Узбекистана погибли в Стамбуле

CA-NEWS (UZ) - После посещения бассейна в Стамбуле скончался 26-летний узбекистанец. Еще одна женщина погибла в результате падения с велосипеда, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По информации Генерального консульства Узбекистана, 27 июня в г.Стамбуле (Турция) скончался гражданин Узбекистана Акмал Равшанович Мамиржанов, 22.05.1993 г.р., состояние здоровья которого резко ухудшилось в ходе посещения им бассейна, после чего он был госпитализирован.

30 июня в г.Стамбуле из-за полученной травмы головы в результате падения с велосипеда скончалась 48-летняя гражданка Узбекистана Зулфияхон Шарафуддинова.

«Генконсульство взяло указанные ситуации на контроль и оказало соответствующую консульско-правовую помощь родственникам для отправки тел соотечественников на родину», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.