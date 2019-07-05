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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Известная мексиканская фехтовальщица получила гражданство Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Мексиканская фехтовальщица Паола Плиего разочаровалась в коррупции Олимпийского комитета Мексики и решила выступать за Узбекистан. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твитере.

24-летняя спортсменка объяснила, что данное решение было принято из-за коррумпированности Олимпийского комитета в Мексике. На данный момент на официальной странице федерации фехтования говорится, что Паола является гражданином Узбекистана.

Паола Плиего - бронзовый призер Панамериканского чемпионата по фехтованию. Однако в последние годы карьера 24-летней саблистки складывалась неудачно. Из-за допингового скандала она не смогла принять участие в летних Олимпийских играх 2016 года, не была допущена к нескольким турнирам в 2018 году. Последней каплей стал коррупционный скандал в национальном олимпийском комитете Мексики, произошедший в этом году. После него спортсменка приняла решение сменить гражданство.

Напомним, что летом прошлого года российская велогонщица, призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сменить спортивное гражданство и стала выступать за Узбекистан. Спортсменка получила паспорт гражданки Узбекистана и уже завоевала несколько золотых медалей в копилку узбекского спорта.

Паола Плиего
Источник: https://upl.uz
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