Жителя Нидерландов осудили за интернет-интим с малолеткой из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Суд в Нидерландах приговорил к 18 месяцам лишения свободы 56-летнего местного жителя, который признан виновным в попытке склонения к сексуальному контакту таджикской девочки. В то же время сам осужденный и его “жертва” отрицают эти обвинения и считают их безосновательными.

События разворачивались в Таджикистане 8 лет назад. Таджикская девушка, которой на сегодняшний день уже 21 год, проходит в материалах дела в качестве “жертвы”. Она заявила в суде, что подсудимый не причинил ей вреда и считает все обвинения, выдвинутые против него, безосновательными и клеветническими.

Приговор суда города Арнем-Леуварден, оглашенный 27 июня, признал Т.В. виновным в инкриминируемом ему преступлении. В приговоре отмечается, что “содержание их бесед без сомнений указывает на любовную связь, которая может быть между мужчиной и женщиной”.

Сообщается, что осужденный, который на 35 лет старше пострадавшей, имел влияние на Ш.М., дарил ей дорогие подарки, давал деньги ее матери, сделал ремонт в их квартире и приобрел мебель.

По материалам суда, преступление против несовершеннолетней охватывает период с января 2010 по февраль 2013 года. Также говорится, что девочка была из малоимущей семьи. Девочка устроилась волонтером в благотворительный фонд «Святослав», руководителем которого является осужденный Т.В, где и познакомилась с ним.

Джудит Зейлстра работала волонтером в фонде «Святослав» и была, по ее словам, свидетелем безнравственных отношений её руководителя с 12-летней девочкой. Джудит Зейлстра указала в своем письме в полицию Голландии, что по ее наблюдениям Т.В. имеет сексуальный интерес к детям.

По словам адвоката Т.В., его подзащитный намерен обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции и на этот период будет оставаться на свободе.

Целью благотворительной организации «Святослав» являлась поддержка и оказание помощи детям-инвалидов из нуждающихся семей Таджикистана. На фоне этого скандала фонд «Святослав» был закрыт после 10 лет работы.