Экс-премьер Монголии написал книгу о своем пребывании в СИЗО

CA-NEWS (MNG) - Экс-премьер Монголии С.Баяр (занимал пост главы Кабинета министров страны в 2007-2009 гг.) издал книгу, основанную на своих заметках о пребывании в СИЗО, передает Mongolnow.



Напомним, что 10 апреля 2018 года Управлением по борьбе с коррупцией С.Баяра привлекли в качестве обвиняемого в деле, связанном с Дубайским договором или Инвестиционным договором по Оюутолгою, арестовали на 60 суток и освободили 8 июня 2018 года.

Презентацию своей книги С.Баяр проведёт завтра. Книга напечатана в издательстве известного монгольского публициста Баабара.

Интерес монгольских читателей к новой книге экс-премьера вызывает то, что С.Баяр описал деятельность правоохранительных органов с точки зрения правоведа.