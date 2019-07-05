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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-премьер Монголии написал книгу о своем пребывании в СИЗО

CA-NEWS (MNG) -  Экс-премьер Монголии С.Баяр (занимал пост главы Кабинета министров страны в 2007-2009 гг.) издал книгу, основанную на своих заметках о пребывании в СИЗО, передает Mongolnow.

Напомним, что 10 апреля 2018 года Управлением по борьбе с коррупцией С.Баяра привлекли в качестве обвиняемого в деле, связанном с Дубайским договором или Инвестиционным договором по Оюутолгою, арестовали на 60 суток и освободили 8 июня 2018 года.

Презентацию своей книги С.Баяр проведёт завтра. Книга напечатана в издательстве известного монгольского публициста Баабара.

Интерес монгольских читателей к новой книге экс-премьера вызывает то, что С.Баяр описал деятельность правоохранительных органов с точки зрения правоведа.

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