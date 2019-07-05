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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан предоставил гумпомощь душанбинской ТЭЦ

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистан доставлено 5 тысяч тонн топочного мазута в качестве гуманитарной помощи от Республики Казахстан, сообщает Азия Плюс.

Посол Казахстана в Таджикистане Аскар Тажибаев 4 июля принял участие в церемонии официальной передачи гуманитарной помощи Казахстана таджикской стороне.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, в Таджикистан было доставлено 5 тысяч тонн топочного мазута, всего 83 цистерны, сообщает пресс-центр посольства Казахстана в Таджикистане.

Сертификат на данный груз был передан послом Казахстана заместителю директора Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве РТ Сохибджону Зиёдуллоеву.

В своем выступлении Аскар Тажибаев отметил, что Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь Таджикистану: общий объем ее с 2006 года превысил 37 млн. долларов США в денежном эквиваленте.

Напомним, ранее, в декабре прошлого года, на территории столичной теплоэлектроцентрали–1 также прошла церемония передачи топочного мазута в качестве гумпомощи на сумму 1,5 млн. долларов США.

Как сообщалось во время встречи, в 2017 году была увеличена мощность столичной ТЭЦ-1, на которой с привлечением специалистов казахстанской компании «Казремэнерго», проведен основной ремонт двух паровых котлов.

Если раньше в осенне-зимний период ТЭЦ-1 производила 20 МВт электроэнергии и 50 Гкал тепла, то теперь мощность теплоэлектроцентрали может достигнуть до 50 МВт электроэнергии и 90 Гкал тепла.

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