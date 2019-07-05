Прокуратура Грузии назвала протесты 20-21 июня попыткой государственного переворота

CA-NEWS (CA) - Генеральная прокуратура Грузии в ходе расследования установила, что 20-21 июня у здания парламента в Тбилиси определенные лица «пытались устроить государственный переворот с целью захвата власти», передает «Грузия Online».

Как утверждается в заявлении прокуратуры, первым этапом государственного переворота должно было стать взятие штурмом здания парламента. Затем последовали бы дальнейшие действия по захвату власти.

Расследование продолжится по статьям об организации массовых беспорядков и о заговоре или мятеже в целях насильственной смены власти.

Напомним, массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Во время протестов, продолжающихся несколько дней, пострадали около 240 человек. Более 300 были задержаны.