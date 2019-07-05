Президент Монголии приостановил полномочия 17 судей, 1 из них запросил убежище в США

Халтмаагийн Баттулга

CA-NEWS (MNG) - 27 июня президент Монголии Халтмагийн Баттулга издал указ о приостановлении полномочий 17 судей, 4 из которых являются главными судьями судов первичной инстанции и 5 судей Верховного суда страны. Указ издан, руководствуясь соответствующими указаниями законов о президенте Монголии и о правовом положении судьи, а также на основании предложения главного судейского совета, передает Mongolnow.

В монгольских СМИ появилась информация о том, что некоторые из этих 17 судей выехали за границу. Это касается и судьи Административного суда С.Тумурбата, который задержан на границе США, пытавшийся въехать в страну вместе со своей семьёй. Со стороны МИД Монголии отметили: «Официально нас никто не уведомлял об этом».

В случае если гражданин Монголии задержан за рубежом, об этом уведомляют Консульский отдел министерства внешних связей страны.

Как сообщает источник информации, вечером дня, когда был издан указ президента Х.Баттулги о приостановлении полномочий 17 судей, а именно, 27 июня этого года, С.Тумурбат пересёк государственную границу Монголии в Алтанбулаке и выехал в Россию. Далее он вместе с членами своей семьи вылетел в США, при этом имел в наличии крупную денежную сумму. Известно, что он запросил убежище в США.

Помимо С.Тумурбата, 1 июля управление по борьбе с коррупцией направило в Столичную прокуратуру запрос на арест ещё троих судей в деле в отношении месторождения Салхит.

По данным источника информации, вышеуказанные 17 судей причастны к делу о месторождении серебра Салхит, о чём в своё время говорил и председатель парламента (ВГХ) Гомбожавын Занданшатар, когда занимал должность начальника управления по делам Правительства.

Напомним, что тогда сказал нынешний спикер парламента. «Доказано коррупционное дело в отношении 13 судей. Существует видеозапись о получении ими взятки. Семь судей получили взятку в размере $125 млн.».

Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International, говорит: «Монголия движется в опасном направлении, и увольнение 17 судей по обвинениям в коррупции всего через месяц после того, как два специальных докладчика ООН рекомендовали правительству прекратить политическое вмешательство в судебную систему, показывает вопиющее пренебрежение международными обязательствами страны. Смещение этих судей и увольнение руководителей антикоррупционного агентства ставит под угрозу любые недавние успехи в борьбе с коррупцией в Монголии».

Месторождение серебра Салхит расположено на территории сомона Гурвансайхан аймака.Утверждённый запас серебра месторождения Салхит составляет 770 тыс. т, имеются и запасы золота. В обществе просочилась информация, о том что несколько монгольских судей взяли взятку в 125 млн за незаконную приватизацию месторождения Салхит.