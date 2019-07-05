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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде 9-летний мальчик умер после укуса собаки

CA-NEWS (UZ) -  3 июля в селе "Равонак" Самаркандского района одноимённой области 9-летний мальчик умер после укуса собаки. В районе началась широкомасштабная вакцинация домашних животных, включая собак и кошек, против бешенства.

Как сообщил один из сельчан, месяц назад 9-летнего мальчика покусала собака, но его родители не обратили на это внимания, сообщает centralasian.org.

22 июня у ребенка поднялась температура, и его с признаками бешенства доставили в Самаркандскую областную инфекционную больницу. 3 июля ребенок умер.

Врачи инфекционной больницы Самаркандской области сообщили, что анализы ребёнка, который предположительно умер от бешенства, отправили в Вирусологический научно-исследовательский институт в Ташкенте, где была проанализирована лаборатория. "Анализы будут готовы через две недели. До этого времени мы ничего не можем сказать", - сказал один из врачей больницы.

После смерти мальчика Санитарно-эпидемиологический контроль и ветеринарные врачи в Самаркандской области начали массовую вакцинацию домашних животных против бешенства. Всех бродячих собак в районе отлавливают и помещают в клетки.

"Сейчас в районе подняли на ноги всех, кто занимается отловом собак, ветеринары и санэпидстанция. Сейчас работают пятьдесят человек, ветеринарные врачи из соседних районов были вызваны в село "Равонак", - сказал местный житель.

Представители Самаркандского районного центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля рекомендуют населению показать домашних собак и кошек ветеринарам.

По словам главного врача санитарно-эпидемиологического контроля Оброя Бойкобилова, в селе "Равонак" были обследованы все 210 домохозяйств.

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