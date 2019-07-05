Туркменистан посетит представитель Евросоюза по иностранным делам

CA-NEWS (TM) - Сегодня, 5 июля, в Туркменистан для участия в открытии представительства Евросоюза в Ашхабаде прибывает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини (Federica Mogherini), сообщает «Хроника Туркменистана».

По этому случаю международные правозащитные организации Human Rights Watch (HRW) и International Partnership for Human Rights (IPHR) направили чиновнику ЕС обращение и напомнили о неоднозначной ситуации с правами человека в стране.

Как отмечается на сайте HRW, режим в Туркменистане остается одним из самых репрессивных в мире, что очевидно не соответствует видению ЕС, обозначенному в новой стратегии взаимоотношений со странами Центральной Азии.

Предполагается, что новый офис ЕС в Ашхабаде будет содействовать диалогу и кооперации с туркменским правительством, но представителям Евросоюза не следует тратить ресурсы и время на переговоры ради переговоров.

HRW призывает Могерини четко обозначить свою позицию и требовать от правительства реальных позитивных изменений.

В частности, во время визита необходимо потребовать от властей освобождения диссидента Гулгельды Аннаниязова и еще 14 политзаключенных, чьи тюремные сроки в скором времени заканчиваются.

Кроме того, необходимо потребовать прекратить практику насильственных исчезновений людей.

IPHR напоминает о проблеме с преследованием независимых журналистов и о попытках властей перекрыть доступ к информации о ситуации в стране.

Правозащитная организация призывает потребовать от властей Туркменистана прекратить репрессии в отношении активистов и гарантировать корреспондентам зарубежных изданий их право на свободу слова, на поиск, получение и распространение информации.