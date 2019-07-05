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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бюст Тутанхамона продали на аукционе в Лондоне почти за $6 млн

CA-NEWS (CA) -  Каменный бюст фараона Тутанхамона был продан на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне за £4,74 млн ($5,97 млн), сообщается на сайте аукциона. Против проведения торгов выступали власти Египта, требовавшие вернуть бюст.

В службе древностей Египта сообщили, что бюст, выполненный из кварцита, в 1970-е годы был украден из Карнакского храма – крупнейшего храмового комплекса, который расположен на территории древних Фив в современном Карнаке.

После того, как была объявлена дата торгов, МИД Египта потребовал от Christie's остановить продажу статуи.

В аукционном доме в ответ сказали, что никогда не стали бы выставлять на аукцион объект, вызывающий законные опасения. «Объект не является и не был предметом расследования»,— говорится в заявлении Christie's, которое приводит Би-би-си.

Аукционный дом привёл справку, из которой следует, что в 60-х годах бюст принадлежал принцу Вильгельму фон Турн-и-Таксис, затем он переходил от коллекционера к коллекционеру в Австрии и Германии.

Кто стал новым обладателем бюста Тутанхамона, не сообщается.

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