Узбекский праздник Дыни пройдет в Красноярске

CA-NEWS (UZ) - Завтра, 6 июля, в Красноярске состоится национальный узбекский праздник – «Ковун Сайли», который проводится в этом городе с 2010 года.

Как рассказали в региональной национально-культурной автономии узбеков Красноярского края, являющихся организаторами праздника, красноярцев ждет насыщенная концертная программа.

Так, участниками мероприятия станут различные национальные творческие коллективы и артисты из Узбекистана.

Кроме того, на радость гостям праздника будет представлен большой ассортимент разных сортов дыни. В течение всего дня будут работать интерактивные площадки, а любители спорта смогут опробовать свои силы в узбекской национальной борьбе «Кураш». Все желающие смогут отведать ароматные дыни и арбузы, а также настоящий узбекский плов!

Празднику «Ковун сайли» в средневековье придавалось очень большое значение. Когда начинали созревать бахчевые, земледельцы созывали аксакалов села, соседей, родственников. За день сам хозяин обходил нужные дома, приглашая на сайил. В день сайила рано утром хозяин бахчи срывал нужное количество дынь для гостей и убирал в холодок, чтобы сохранить их в свежем виде до угощения. Для гостей специально приготовлялось какое-нибудь изысканное кушанье.