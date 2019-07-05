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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На 10% самых высокооплачиваемых людей приходится почти половина всех трудовых доходов, - доклад МОТ

CA-NEWS (CA) -  

На 20 процентов самых низкооплачиваемых трудящихся, а это 650 млн человек, приходится менее одного процента совокупного мирового заработка, а на 10 процентов самых высокооплачиваемых - почти половина. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ).

Его авторы отмечают, что с 2004 года на глобальном уровне неравенство в доходах работающих людей несколько сократилось. Однако оно увеличивается на национальном уровне, в основном в крупных странах с развивающейся экономикой - в Китае и Индии.

Большая часть работающих людей в мире получают крайне низкую заработную плату. Многие из них не могут вырваться из нищеты. В целом на 50 процентов трудящихся приходится всего 6,4 процента всех трудовых доходов в мире.

Средняя заработная плата половины работников в мире составляет всего 198 долларов в месяц. 10 процентов самых бедных трудящихся должны работать более трех столетий, чтобы заработать столько же, сколько самые богатые 10 процентов получают в год.

Один из основных выводов доклада МОТ заключается в том, что рост доходов высокооплачиваемых людей сопровождается снижением достатка работников со средним и низким уровнем заработка.

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