ЕФСР предоставит $40 млн на модернизацию Нурекской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Церемония подписания кредитно-грантового соглашения по финансированию проекта «Модернизация Нурекской ГЭС, фаза 1», размером $40 млн и проекта «Караван здоровья» ($2 млн) состоялась 4 июля в Душанбе, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана.

Соглашение подписали министр финансов страны Файзиддин Каххорзода и исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков.

Общая стоимость проекта по модернизации Нурекской ГЭС составляет $350 млн в том числе $57,8 млн грантовых средств Международной ассоциации развития, льготный кредит АБР в размере $69,1 млн., кредит АБР в размере $100 млн, кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в размере $60 млн. и кредит ЕФСР в размере $40 млн.

Общая стоимость проекта «Караван здоровья» составляет 2 млн 60 тыс. американских долларов. $2 млн выделит ЕФСР, и $60 тыс. правительство Таджикистана.

В рамках реализации данного проекта предусмотрено приобретение мобильных автомашин для медицинских целей.