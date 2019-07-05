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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕФСР предоставит $40 млн на модернизацию Нурекской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  Церемония подписания кредитно-грантового соглашения по финансированию проекта «Модернизация Нурекской ГЭС, фаза 1», размером $40 млн и проекта «Караван здоровья» ($2 млн) состоялась 4 июля в Душанбе, сообщает пресс-служба министерства финансов Таджикистана.

Соглашение подписали министр финансов страны Файзиддин Каххорзода и исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков.

Общая стоимость проекта по модернизации Нурекской ГЭС составляет $350 млн в том числе $57,8 млн грантовых средств Международной ассоциации развития, льготный кредит АБР в размере $69,1 млн., кредит АБР в размере $100 млн, кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в размере $60 млн. и кредит ЕФСР в размере $40 млн.

Общая стоимость проекта «Караван здоровья» составляет 2 млн 60 тыс. американских долларов. $2 млн выделит ЕФСР, и $60 тыс. правительство Таджикистана.

В рамках реализации данного проекта предусмотрено приобретение мобильных автомашин для медицинских целей.

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