Парламент Казахстана ушел на каникулы

CA-NEWS (KZ) - Депутаты на совместном заседании палат парламента проголосовали за завершение работы четвертой сессии VI созыва, передает Zakon.kz.

«Сегодня мы с вами завершаем четвертую сессию VI созыва. Безусловно, в любом обществе и во все времена законы занимают особое место, поскольку там, где есть законы, есть и справедливость, свобода и спокойствие. В данном направлении парламентом приняты множество необходимых законов для нашей страны и населения. Здесь мы руководствовались поручениями первого президента Казахстана – «Елбасы» Нурсултана Назарбаева», – сказал Нурлан Нигматулин, спикер Мажилиса.

Он напомнил, что прошедшая сессия была полна значимыми политическими событиями, среди которых уход Н. Назарбаева с поста и выборы нового президента страны.

В настоящее время, по его словам, в портфеле парламента находятся 34 законопроекта.

28 июня под председательством Нурлана Нигматулина состоялось совместное заседание палат парламента, в ходе которого премьер-министр Аскар Мамин обратился к депутатам с предложением о продлении работы четвертой сессии VI созыва.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки малообеспеченных граждан, а также поручил правительству реализовать пакет срочных мер для решения актуальных социальных проблем населения.

Депутаты парламента РК единогласно приняли решение о продлении работы четвертой сессии VI созыва до 5 июля.