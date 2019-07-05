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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана примет участие во встрече формата «Центральная Азия - Европейский союз» в Бишкеке

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в 15-й министерской встрече формата «Центральная Азия - Европейский союз». Форум состоится 7 июля 2019 года в Бишкеке, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием межрегионального сотрудничества в различных областях, в том числе в рамках реализации обновленной Стратегии Евросоюза по Центральной Азии. Также министры обменяются мнениями по отдельным вопросам международной повестки дня.

В программу пребывания узбекской делегации в Бишкеке включены и двусторонние переговоры с главами делегаций, участвующими в министерской встрече.

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