Глава МИД Узбекистана примет участие во встрече формата «Центральная Азия - Европейский союз» в Бишкеке

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в 15-й министерской встрече формата «Центральная Азия - Европейский союз». Форум состоится 7 июля 2019 года в Бишкеке, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов, связанных с дальнейшим развитием межрегионального сотрудничества в различных областях, в том числе в рамках реализации обновленной Стратегии Евросоюза по Центральной Азии. Также министры обменяются мнениями по отдельным вопросам международной повестки дня.

В программу пребывания узбекской делегации в Бишкеке включены и двусторонние переговоры с главами делегаций, участвующими в министерской встрече.