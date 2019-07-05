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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане врачи начнут оформлять электронные рецепты

CA-NEWS (UZ) -  Очередным шагом в рамках создания системы «электронного здравоохранения» в Узбекистане станет выписывание пациентам электронных рецептов. Это обусловлено постановлением правительства от 2 июля текущего года (№ 549).

В рамках внедрения «электронного здравоохранения» планируется поэтапная цифровизация сферы путем внедрения онлайн-очередей, электронного документооборота и других интегрированных информационных систем и баз данных, сообщает "Норма".

Отпускать лекарства в розницу будут, в том числе по электронным рецептам. Это электронный документ, содержащий указание врача об изготовлении и (или) отпуске лекарственного препарата и способе его применения, подтвержденный электронной цифровой подписью.

Для реализации лекарств по электронным рецептам задействуется Информационная система контроля и учета движения фармацевтической продукции. При отпуске фармацевт должен внести в соответствующие ячейки название, серийный номер выданного препарата, свои фамилию, имя, отчество и подтвердить его электронной подписью.

В этой связи в аптеках и их филиалах должны быть компьютеры, обеспечивающие возможность постоянного доступа к интернету или технические средства другого типа, поддерживающие связь с телеком-сетями. Это новое требование для получения лицензии.

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