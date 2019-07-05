Воспитателя детского сада в Талдыкоргане обвиняют в применении физического насилия к детям

CA-NEWS (KZ) - Воспитатель в детском саду в Талдыкоргане в Алматинской области Казахстана применяла физическое насилие к детям, передает «Kazakhstan Today».

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как женщина в детском саду дает нескольким детям шлепки и подзатыльники. В комнате присутствуют и другие сотрудницы детсада, но за детей никто не вступается.

По словам автора видео, после того, как некоторые родители заметили ссадины и синяки на руках своих детей, они решили просмотреть записи видеокамер детского сада.

«Это частный садик «Кишим апа», который расположен в самом центре города! В этот садик ходит мой ребенок, которому 2,6 годика, а также дети моих друзей и знакомых! Ходим в одну и ту же группу! На этом видео вы увидите избиения (некоторые, наверное, скажут, что она просто ударила, скажу заранее, посмотрела бы на вас, если бы били вашего ребенка) маленьких детей, в том числе и моего ребенка! Эту воспитательницу я знаю, если, конечно, можно ее назвать воспитателем!", – пишет автор.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, по факту рукоприкладства в отношении детей возбуждено уголовное дело.

В качестве подозреваемой в материалах расследования выступает 24-летняя воспитательница детского сада.

«Сейчас по факту рукоприкладства с назначением необходимой экспертизы возбуждено расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК. Расследование проводится полицейскими Талдыкоргана, которые уже располагают заявлениями от родителей двух малышей. Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде», – уточнили в пресс-службе.

Сейчас по факту рукоприкладства с назначением необходимой экспертизы возбуждено расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК. Расследование проводится полицейскими Талдыкоргана, которые уже располагают заявлениями от родителей двух малышей. Во время расследования 24-летняя воспитательница детского сада будет находиться под подпиской о невыезде", - уточнили в пресс-службе. Источник: www.kt.kz