В AIBA, президентом которого был уроженец Узбекистана Гафур Рахимов, идут бои чиновников

CA-NEWS (UZ) - Кризис в Международной федерации любительского бокса (AIBA), в конце июня лишенной права проводить олимпийский турнир на Играх в Токио-2020, усугубляется, сообщает "Коммерсант".

Руководство боксерской структуры перешло от противоборства с внешними раздражителями к внутренним распрям. Исполком AIBA одобрил открытие дисциплинарных дел в отношении генсека Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева, президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса и председателя женской комиссии AIBA Эмилии Груевой. Вынесенный на публичное обсуждение внутренний конфликт в AIBA может повлиять на перспективы ее восстановления в правах.

Международная федерация любительского бокса, переживающая самый серьезный кризис в своей истории, после того как МОК отозвал ее признание и отстранил от участия в Играх (боксерский турнир МОК проведет сам), перешла от противостояния с внешними угрозами к внутренним распрям. Исполком AIBA проголосовал за передачу в дисциплинарную комиссию дел трех видных функционеров. Против генсека ФБР Умара Кремлева и президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса открыты дела в связи с якобы существовавшими в их отношении подозрениями в совершении уголовно наказуемых деяний. Председателя женской комиссии при AIBA болгарку Эмилию Груеву обвиняют в нарушении этических норм.

Напомним, что кризис в AIBA достиг апогея в конце июня, после того как сессия МОК утвердила рекомендацию исполкома ключевой олимпийской структуры об отстранении AIBA от участия в Олимпиаде-2020. Решение МОК было вызвано тем, что федерация, несмотря на предупреждения, избрала своим президентом находящегося в санкционном списке Минфина США (за якобы причастность к криминальным структурам) представителя Узбекистана Гафура Рахимова. МОК указал также, что у AIBA имеются и другие проблемы с управлением, в частности, с организацией справедливого судейства. Недовольство МОК вызвало и то, что функционирующая в основном на олимпийские отчисления федерация (из запланированных на цикл 2016–2020 годов $27,6 млн доходов 60% AIBA планировала получить от МОК) погрязла в долгах, которые превысили $16 млн.

Попытки AIBA отыграть ситуацию, в частности временное сложение полномочий Гафуром Рахимовым (его место занял Мохамед Мустахсан), ничего не дали. В МОК посчитали, что отставка Рахимова была притворной. Сразу после решения МОК об отстранении AIBA Умар Кремлев, до того избегавший прямой критики руководства федерации, заявил, что «все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны извиниться перед боксерским сообществом и уйти». «Наша задача как членов исполкома AIBA — объединиться, принять скорейшие реформы и совместно начать все с нуля»,— отметил господин Кремлев.

Против действий AIBA выступила Европейская конфедерация бокса (EUBC). Ее вице-президент Ненад Боровчанин в письме Мохамеду Мустахсану отметил, что «дисквалификация AIBA автоматически лишает доверия и этический, и дисциплинарный комитеты федерации». Господин Боровчанин отметил также, что решения, которые будет учитывать EUBC, должны исходить от МОК. Он просит начать реформы, напоминая, что дисквалификация несогласных не имеет отношения к демократии.

Что касается реакции Умара Кремлева, то он выразил уверенность в прочности своей позиции. «13 членов исполкома из 22 проголосовали за то, чтобы снять Рахимова. Понятно, что сейчас он и его сторонники пытаются огрызаться. Мы инициировали заседание исполкома, потому что эти люди довели федерацию до банкротства, и мы в суде это докажем,— заявил господин Кремлев "РИА Новости".— Мохамед Мустахсан — шут Гафура. Зачем мне участвовать в их внутреннем сговоре? Мы будем действовать в рамках закона. Беспокоиться из-за этого расследования не стоит, я вообще не переживаю. Это все полная ерунда».

Напомним, что МОК намерен вернуться к обсуждению статуса AIBA после Токио-2020. Однако если к концу лета следующего года боксерская федерация не уладит внутренние вопросы, восстановление членства AIBA может быть отложено.