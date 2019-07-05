Реконструкция Ташкентского цирка обойдётся в $5,5 млн

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана началась реконструкция Ташкентского цирка, сообщает пресс-службе городской администрации.



За последние годы число зрителей в цирке резко сократилось. Это было связано с тем, что здесь устарело практически все – фасад, манеж, зрительные трибуны, не говоря уже о загонах и складских помещениях.

Работы по реконструкции начались с 1 июня. Они будут идти поэтапно от складских помещений и загонов для животных к центру. Цирк пока еще принимает зрителей по выходным, но вскоре будет временно закрыт для посетителей.

"Общий бюджет реконструкции цирка превышает 46,6 миллиарда сумов. Фасад здания будет обновлен, но останется в первозданном виде. В рамках комплексной реконструкции будут полностью заменены системы отопления и вентиляции, вся электрика, канализация. Также планируется отремонтировать гримерки, обретет новый вид знаменитое фойе, обновиться материально-техническая база", – сообщили в столичной администрации.

Планируется, что все работы будут завершены к марту 2020 года.

Первый стационарный цирк был построен в г. Ташкенте в 1914 году, но он был разрушено землетрясением в 1966 году. В 1920 году в составе "Союзгосцирка" был создан Ташкентский государственный цирк (Ташгосцирк), который главным образом служил прокатной площадкой для проведения гастролей цирковых программ. В 1942 году в Ташкенте создаётся Узбекский цирковой коллектив - первый среди национальных цирковых коллективов на территории бывшего СССР. В 1976 году было построено новое здание "Ташгосцирка", в котором в 1999 году была проведена коренная реконструкция.