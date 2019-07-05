22-23 октября в Ашхабаде пройдет международный форум «Нефть и газ Туркменистана»

Фото: Orient

CA-NEWS (TM) - 22-23 октября в Ашхабаде пройдет 24 международная конференция «Нефть и газ Туркменистана», организатором которой является государственный концерн «Туркменнефть» совместно с «Turkmen Forum», сообщает «Orient».

Данная конференция является площадкой для развития сотрудничества в нефтегазовой сфере.

В ходе дискуссий на её полях будет дана оценка состояния ТЭК Туркменистана, представлены результаты крупных проектов в области переработки углеводородов, в том числе строительство завода по производству бензина из природного газа в Ахале. Экскурсия на завод будет организована для делегатов форума.

Представители иностранных компаний обсудят с руководителями государственных структур темы сотрудничества и инвестиций.

В частности, планируется рассмотреть инвестиционные проекты на туркменском шельфе Каспия, прокладку газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Ожидается подписание ряда контрактов и меморандумов.

В мероприятии запланировано участие топ-менеджеров нефтегазовых компаний CNPC, Dragon Oil, Eni, NAPECO, Hyundai, Gazprom, Petronas, Shell, Buried Hill, BP, Socar и др.