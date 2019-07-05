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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Индия построит в Душанбе автомобильную дорогу стоимостью $46 млн
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Индии построит на территории Душанбе автомобильную дорогу, стоимостью $46,5 млн. Эти средства будут выделены правительством Индии на грантовой основе, сообщает пресс-служба мэрии города Душанбе.

4 июня мэр столицы Рустам Эмомали и посол Индии в Таджикистане Сомнат Гош заложили дали старт строительству дороги.

Проект предусматривает строительство 9,2 км дороги от Западных ворот столицы до махалли «Чортут». Ширина дороги составит 40 метров и состоит из восьми полос по двум направлениям.

Проект также предусматривает строительство автомобильного моста через Большой Гиссарский канал, железнодорожной ветки, две автомобильные развязки, тротуара, вдоль дороги будут установлены освещение и дорожные знаки.

Правительство Индии выделит на эти цели грант в размере $46,5 млн.

Мэр столицы поручил ответственным лицам реализовать проект на качественном международном уровне и в установленный срок.

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