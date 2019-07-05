Скончалась одна из легенд узбекского спорта, баскетболистка Равиля Салимова

CA-NEWS (UZ) - 3 июля в возрасте 77 лет скончалась одна из легенд узбекского спорта, заслуженный мастер спорта, баскетболистка Равиля Салимова, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Равиля Салимова родилась 8 августа 1941 года в Шурчинском районе Сурхандарьинской области. Она в составе сборной команды Советского Союза дважды становилась чемпионкой мира, четыре раза – чемпионкой Европы. Она также дважды была удостоена золотой медали во всемирной Универсиаде.

«Несмотря на многочисленные приглашения играть в знаменитых клубных командах не только бывшего Союза, но и мира, она оставалась верной ташкентскому «Мехнату» и СКИФу. После завершения своей деятельности в профессиональном спорте Равиля Салимова свое богатое мастерство передавала воспитанникам детских и юношеских спортивных школ нашей республики», – говорится в сообщении пресс-службы.