В Улан-Баторе введена в эксплуатацию скоростная дорога до нового международного аэропорта

CA-NEWS (MNG) - 5 июля премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял участие в церемонии открытия скоростной дороги протяженностью 32,2 км в направлении от Улан-Батора до нового международного аэропорта в долине Хушиг, передает Montsame.

Скоростное шоссе, строительство которого началось с 2016 года, соединяет новый международный аэропорт в долине Хушиг с Улан-Батором и представляет собой дорогу с асфальтобетонным покрытием длиной 32,2 км, проложенной по маршруту пригородная автостанции Яармаг-перевал Айцаг-мост Тургэн-местность Бухуг хутул-долина Хушиг. Ширина проезжей части скоростной дороги более 30 метров, шестиполосная, имеет 6 мостов, 20 подземных переходов (для пропуска пешеходов, транспортного средства и животных).

В этот же день представители госкомпании "Аэропорт в долине Хушиг" с монгольской стороны и компания “Консорциум SPV" или "Japan Airport Management" с японской стороны подписали концессионное соглашение о реализации проекта по менеджменту нового международного аэропорта Улан-Батор на условиях “инвестиция-эксплуатация-передача”.