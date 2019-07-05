Казахстан экспортировал 10,8 млн тонн зерна

CA-NEWS (KZ) - С июня 2018 по июль 2019 года Казахстан экспортировал 10,8 миллионов тонн зерна, сообщает издание «Vласть» со ссылкой на министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.

Как подчеркнул Омаров, в следующем году страна намерена экспортировать на этом же уровне.

По его словам, ежегодно Казахстан наращивает объемы экспорта.

«Если в прошлые годы объем экспорта составлял в районе 8-9 миллионов тонн, то в этом году за маркетинговый год 10 миллионов экспортировано. В следующем году мы планируем на таком же уровне», – отметил министр.