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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 – сильнейшее за 25 лет

CA-NEWS (CA) -  На юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км, сообщает РБК, ссылаясь на Геологическую службу США.

CNN со ссылкой на чиновников уточняет, что после землетрясения произошли по меньшей мере четыре больших афтершока магнитудой от 3,5 до 4,7, а также десятки более мелких.

Эпицентр находился в 196 км от Лос-Анджелеса. По данным департамента полиции города, сообщений о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало.

В Twitter международного аэропорта Лос-Анджелес указывается, что инфраструктура в результате землетрясения не была повреждена, он работает в обычном режиме.

Пожарная часть калифорнийского округа Керн сообщила, что «реагирует примерно на 20 инцидентов» в городе Риджкрест, ведется эвакуация.

Пожарная служба округа Сан-Бернардино передает, что после землетрясения поступали сообщения о незначительных трещинах в зданиях, поломках водопровода, падениях линий электропередачи и оползнях.

О пострадавших в результате землетрясения в округе не сообщалось.

По данным Национальной метеорологической службы США, подземные толчки ощущались и в Лас-Вегасе, однако информации о значительном ущербе нет.

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года. Тогда были массовые разрушения, погибло несколько десятков человек.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что его проинформировали о произошедшем, а также заявил, что ситуация находится под контролем.

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