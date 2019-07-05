"Работы в России нет". Объем денежных переводов в Таджикистан сокращается

CA-NEWS (TJ) - Таджикским трудовым мигрантам найти работу в России становится все труднее. Эксперты прогнозируют, что из-за кризиса в России в этом году объем денежных переводов таджикских мигрантов из РФ значительно сократится.

Поступления от мигрантов из России составляли до 40% ВВП Таджикистана.

«Ситуация сильно изменилась, мы почти ежедневно заняты поиском работы. Многие мои односельчане сидят без работы. Иногда бывает и так: договариваешься с работодателем, а на следующий день он звонит и говорит, что нашел другого, более «дешевого» работника. Сами русские признаются, что доходы у них последние годы сильно сократились», - говорит 33-летний Сохибхон Нуров, житель района Бободжон Гафуров, последние десять лет находящийся на заработках в России.

По словам мигранта, в прошлом году он до начала лета отправил домой от 100 до 200 тыс. рублей ($1600-$3000), а в этом году - меньше 40 тыс ($630).

Согласно статданным, объем денежных переводов из России в Таджикистан в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом 2018 года сократился на 5,1%.

Даниил Кашницкий, младший научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики в Москве считает, что «главная причина сокращения доходов таджикских мигрантов – это антироссийские санкции Запада. Некоторые крупные российские компании лишены возможности работать за пределами страны, из-за чего доход в бюджет страны сокращается. Все это сказывается и на трудовых мигрантах».

По разным статистическим данным, в России на заработках находятся от 800 тыс. до 1 млн. жителей Таджикистана.