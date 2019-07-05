Таджикские селекционеры выводят новые сорта фруктовых деревьев

CA-NEWS (TJ) - Специалисты Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан, Согдийского областного филиала института садоводства и овощеводства, ведущие фермеры-садоводы республики готовятся к боле широкому внедрению интенсивного садоводства, сообщает Eastfruit.



В настоящее время в Согдийской области на 50 тысячах гектаров расположены сады косточковых фруктов, еще на 8 тысячах — семечковых фруктов, с урожайностью от 21,9 до 33,6 центнера с гектара в зависимости от видов и сортов фруктов.

Организация интенсивных садов в условиях Таджикистана является не только эффективным способом использования залежных земель, но и ведет к повышению урожайности фруктовых деревьев, усилению конкурентоспособности местной плодоовощной продукции на международном рынке.

При правильном выборе саженцев, соблюдении агротехники выращивания с 1 гектара интенсивных садов яблок можно получить от 400 до 700 центнеров урожая, а с абрикосового сада от 200 до 300 центнеров, то есть в 10 и более раз больше, чем в обычных садах.

В настоящее время специалистами Согдийского областного филиала института садоводства и овощеводства в сотрудничестве с международной организацией «Актед» и с польскими специалистами изучаются особенности выращивания в условиях Таджикистана низкорослых саженцев яблок, груши, айвы на клоновых подвоях М-9, Т-337, П-60, П-14, П-22, ММ-106 и груши А-9.

К этим подвоям 5 лет назад были привиты такие сорта яблок как «Шакарсеб», «Хусни Юсуф», «Ренет Симиренко», «Голден Дюшес» и «Стар Кримсон», и уже третий год садоводы с саженцев в среднем получают от 10 до 15 кг урожая. Предполагается, что уже на пятый год каждый саженец будет давать по 29-32 кг урожая, а период интенсивного плодоношения этих деревьев составляет 15-20 лет.

По завершению опыта саженцы этих сортов интенсивных деревьев будут распространяться по территории всего Таджикистана.

Также в филиале института, по словам ведущего специалиста Джурабоя Янгибоева, проводятся испытания саженцев на клоновых подвоях ВВА-1, ВПА-1, ВПА, АП-1, Марианна-2624, Пулислект, Миробалан – 29С и на других гибридах сливы для таких косточковых как абрикос, персик и слива. Их внедрение в производство также будет способствовать повышению эффектности отрасли.