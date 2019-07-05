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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Южная Корея подписали соглашение о льготном кредите на $19 млн

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе 5 июля подписано соглашение между Монголией и Южной Кореей о предоставлении Монголии льготного кредита на сумму $19 млн для реализации проекта «поставка техники и оборудования для главного архивного управления», передает Montsame.

Проект осуществляется в рамках генерального соглашения о льготном кредите в размере $700 млн, предоставляемых Монголии от правительства Республики Корея в рамках программы МВФ.

На церемонии подписания правительство Монголии представил министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар, а правительство Южной Кореи - исполнительный директор по вопросам кредитования Экспортно-импортного банка РК Шин Дог Юн и они закрепили своими подписями этот документ.

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