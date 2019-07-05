«Угольный король» из списка Forbes погиб при крушении вертолета на Багамах

CA-NEWS (CA) - Известный американский миллиардер Кристофер Клайн погиб в четверг, 4 июля, в авиакатастрофе на Багамах, передает РБК.



Известно, что пассажирский вертолет, на котором находился Кристофер Клайн и еще шесть человек потерпел крушение на Багамских островах, где миллиардер праздновал свой день рождения.

Вертолет направлялся с островов в город Форт-Лодердейл, в штате Флорида. После того, как вертолет взлетел, он исчез с радаров, а потом упал в Атлантический океан. К месту происшествия были вызваны спасатели. Они обнаружили тела погибших. Сообщается также, что на борту было четыре женщины и трое мужчин.

На данный момент причина крушения вертолета неизвестна.

Кристофер Клайн – известный миллиардер из штата Западная Вирджиния. По данным журнала Forbes, его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Агентство Bloomberg назвало 60-летнего Кристофера Клайна "новым угольным королем".

По некоторым данным, на борту вертолета также находилась дочь миллиардера. Кристофер Клайн — угольный магнат, промышленник и филантроп. В угольной отрасли также трудились его отец и дед. В 2011 году пожертвовал пять миллионов долларов медицинскому факультету Западной Вирджинии. В 2015 году пожертвовал миллион долларов для предвыборной кампании Джеба Буша. У него было два брака, которые закончились разводом и четверо детей.