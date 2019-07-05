В Узбекистане спасатели эвакуировали 24 человека, застрявших на островке на реке Зарафшан

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сотрудники МЧС спасли людей, оказавшихся посреди реки на маленьком островке, сообщила пресс-служба министерства.

3-го июля группа дехкан из 24 человек перебралась на островок в реке Зарафшан, протекающей на территории Тайлакского района Самаркандской области для проведения агротехнических мероприятий на возделанной луком территории.

Однако за ночь уровень воды в реке резко поднялся и жизням людей возникла угроза.

4-го июля житель махали “Зарафшан” А.Х. позвонил в дежурную часть УЧС Самаркандской области и сообщил о случившемся.

На место мгновенно выехала группа спасателей во главе с начальником УЧС данного региона.

Все 24 человека в оперативном порядке посредством маломерного судна (лодки) из островка благополучно были доставлены на берег. Во время спасательной операции никто не пострадал, отметили в МЧС.