В городе Кайюань на севере Китая прошел разрушительный торнадо

CA-NEWS (CA) - Мощный торнадо в городе Кайюань провинции Ляонин на севере Китая унес жизни 6 человек, более 190 были госпитализированы. Природная катастрофа произошла вечером 3 июля, сообщает издание «Express».

Торнадо скоростью 80 километров в час продолжался всего пятнадцать минут, но оставил после себя значительные разрушения.

В результате несколько домов были повреждены, а также оборвались линии электропередачи, в связи с чем в отдельных районах города нет электричества.

Местные власти сообщают, что около 210 человек были эвакуированы из города.

По словам городского управления, оценка принесенного ущерба району всё ещё ведется.

В городе в данный момент продолжаются поисково-спасательные операции.