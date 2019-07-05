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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В городе Кайюань на севере Китая прошел разрушительный торнадо

CA-NEWS (CA) -  Мощный торнадо в городе Кайюань провинции Ляонин на севере Китая унес жизни 6 человек, более 190 были госпитализированы. Природная катастрофа произошла вечером 3 июля, сообщает издание «Express».

Торнадо скоростью 80 километров в час продолжался всего пятнадцать минут, но оставил после себя значительные разрушения.

В результате несколько домов были повреждены, а также оборвались линии электропередачи, в связи с чем в отдельных районах города нет электричества.

Местные власти сообщают, что около 210 человек были эвакуированы из города.

По словам городского управления, оценка принесенного ущерба району всё ещё ведется.

В городе в данный момент продолжаются поисково-спасательные операции.

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