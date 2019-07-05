В городе Кайюань на севере Китая прошел разрушительный торнадо
- Азия и мир, происшествия
- 15:07, 05 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - Мощный торнадо в городе Кайюань провинции Ляонин на севере Китая унес жизни 6 человек, более 190 были госпитализированы. Природная катастрофа произошла вечером 3 июля, сообщает издание «Express».
Торнадо скоростью 80 километров в час продолжался всего пятнадцать минут, но оставил после себя значительные разрушения.
В результате несколько домов были повреждены, а также оборвались линии электропередачи, в связи с чем в отдельных районах города нет электричества.
Местные власти сообщают, что около 210 человек были эвакуированы из города.
По словам городского управления, оценка принесенного ущерба району всё ещё ведется.
В городе в данный момент продолжаются поисково-спасательные операции.