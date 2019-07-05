Главы иностранных государств начали поздравлять Нурсултана Назарбаева с днем рождения

CA-NEWS (KZ) - По случаю празднования Дня столицы и дня рождения Нурсултана Назарбаева первому президенту Казахстана поступили телеграммы и письма от глав иностранных государств и правительств. Об этом пишет его личный сайт.

Так, в своей телеграмме председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность развития отношений между Китаем и Казахстаном.

«Китай и Казахстан являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. За 27 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, китайско-казахстанские отношения осуществили скачок в развитии. Непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие двух стран, последовательно углубляется совместное строительство «Одного пояса, одного пути», осуществляется высокоэффективное и тесное взаимодействие по международному сотрудничеству. В апреле текущего года Вы посетили Китай с визитом и приняли участие во 2-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», по итогам визита были достигнуты плодотворные результаты.

Я провел с Вами дружественные переговоры, и наградил Вас орденом «Дружбы» Китайской Народной Республики, тем самым продемонстрировав высокий и особый уровень китайско-казахстанских отношений», – говорится в телеграмме.

В своем письме президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что именно благодаря усилиям «лидера нации» столица Казахстана превратилась в самый красивый город в Центральной Азии, а также стала международной финансовой площадкой и городом мира.

«Примите мои самые тёплые и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения и празднования Дня столицы Республики Казахстан.

Вы мудрый и прозорливый человек, который своими большими усилиями и добрыми делами стремится к благосостоянию не только народа Казахстана, но и народов всей Центральной Азии.

С Вашим именем народ Казахстана связывает все серьезные социальные и экономические реформы, происходящие в стране с момента обретения независимости, и высоко ценит активный вклад в процветание народа», – говорится в письме.

Бывшего президента Казахстана также поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«В этот знаменательный для Вас, Ваших родных, близких и друзей день от всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо казахстанского народа, который с большим почтением и уважением относится к своему Елбасы.

Пользуясь возможностью, хотел бы отметить успешное развитие таджикско-казахстанских взаимоотношений в формате стратегического партнерства», – пишет Э.Рахмон.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул заслуги Нурсултана Назарбаева в социально-экономическом развитии страны и государственном строительстве.

«Хотел бы особо отметить Ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что Вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», – говорится в телеграмме Д.Медведева.