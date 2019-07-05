Власти Ашхабада планируют снос частных домов

CA-NEWS (TM) - Власти Ашхабада опять планируют снос частных домов в туркменской столице. Об этом сообщают корреспонденты Радио Азатлык в Ашхабаде.

«Жителей микрорайонов возле аэропорта Ашхабада предупредили о том, что через месяц их дома начнут сносить. Жителей начали оповещать об этом с 20 июня. Там под снос попадают десятки домов», - сообщил 3 июля корреспондент Азатлыка, ссылаясь на жителей микрорайона.

По его словам, эти частные дома расположены по проспекту Атамурада Ниязова, на улицах Яшыл Туг, А.Аманов и 2013. Также под снос попадают дома, находящиеся рядом со средней школой №21 по проспекту Атамурада Ниязова.

По сведениям корреспондента, жителям, чьи дома попадают под снос, обещали выделить квартиры, но условия предоставления нового жилья не уточнили.

«Пока неясно как будет решаться вопрос компенсации для жителей. Хотя им обещали выделить новые квартиры, пока не дали подтверждающие документы. Представители хякимлика пока предложили жителям временно переселиться к родственникам», - сообщает корреспондент Азатлыка.

Жители не знают, что будет дальше и с тревогой ждут, добавил корреспондент. В то же время, люди стараются открыто не выражать свое недовольство, из-за опасений, что могут остаться без обещанного жилья.

Эту информацию подтвердил и другой корреспондент Радио Азатлык в Ашхабаде, который рассказал о том, что администрация Багтиярлыкского этрапа туркменской столицы распорядилась подготовить документацию для начала работ по сносу частных домов в этом районе.

«Жителям, у которых документация будет в порядке, обещали выделить новое жильё», - рассказал на условиях анонимности наш корреспондент.

Радио Азатлык не удалось получить информацию о предстоящем сносе частных домов вдоль проспекта Атамурада Ниязова в администрации города Ашхабада и Багтырялыкского этрапа. Также не удалось выяснить постройка каких объектов планируется на месте снесенных домов.

Сообщения о том, что в Ашхабаде планируют очередной снос частных домов совпали с посещением президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовы крупного строительного объекта в другом районе столицы.

2 июля Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, в сопровождении представителя компании «Буиг-Батиман Интернасиональ» Алексея Решова, осмотрел строящиеся французским подрядчиком проекты.

Сколько средств будет потрачено на эти объекты не сообщается, но масштабы строительства впечатляют. Среди строящихся сооружений есть Международный конгресс центр и фешенебельный отель, Государственная трибуна, новые здания для государственного коммерческого банка «Туркменбаши» и акционерно-коммерческого банка «Сенагат».

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, президент отметил: «С учётом того, что в последние годы Ашхабад стал местом регулярного проведения крупных форумов регионального и глобального уровня, возводимые здесь объекты должны полностью отвечать высоким международным стандартам».

22 мая корреспондент Радио Азатлык сообщал о том, что непосредственно напротив строящегося Международного конгресс-центра уже находится крупный «Конгресс-центр».

Радио Азатлык уже сообщало о том, что многочисленные здания, построенные в Туркменистане за последние годы, в том числе крупные административные здания различных министерств, концертные залы конгрессов, так называемые Белые Юрты огромных размеров, а также многочисленные спортивные сооружения, гостинцы, жилые комплексы очень часто не используются и пустуют.

Сам Бердымухамедов на правительственном заседании 12 апреля признал, что многие новые здания и сооружения пустуют.