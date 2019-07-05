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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции судят петуха за слишком ранние крики по утрам

CA-NEWS (CA) -  Процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком, проходит во Франции, решение по делу птицы будет вынесено в сентябре, передает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

События разворачиваются в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции. В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины - чета Бирон, которой мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море.

Разборки между Биронами и Фессо продолжаются не первый год. Согласно данным радиостанции Europe1, еще весной 2017 года пенсионеры заявляли, что шуму от петуха пора положить конец. Тогда в поддержку владелицы Мориса были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.

На суд, который прошел в четверг, не явились ни истцы, ни пернатый виновник тяжбы. Ключевой темой прений сторон стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.

Ожидается, что решение по делу будет вынесено 5 сентября.

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