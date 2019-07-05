Бакытжан Сагинтаев стал председателем партии «Нур Отан» в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Внеочередная XXV конференция «Нур Отан» прошла в Алматы 5 июля. На ней Бакытжана Сагинтаева избрали председателем местного отделения партии, о чем он сообщил в «Twitter».

Внеочередная XXV конференция «Nur Otan». Делегаты избрали председателем Алматинского городского филиала партии. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) July 5, 2019

Напомним, ранее Б. Сагинтаев указом президента был назначен новым акимом Алматы.

В 2016 году он был исполняющим обязанности премьер-министра, а затем и премьер-министром.

21 февраля 2019 года президент Казахстана отправил правительство Сагинтаева в отставку.

1 марта распоряжением президента назначен государственным секретарем, 24 марта – руководителем администрации президента, а 28 июня освобождается от должности в связи с переходом на другую работу.