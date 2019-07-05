РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бакытжан Сагинтаев стал председателем партии «Нур Отан» в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Внеочередная XXV конференция «Нур Отан» прошла в Алматы 5 июля. На ней Бакытжана Сагинтаева избрали председателем местного отделения партии, о чем он сообщил в «Twitter».

Напомним, ранее Б. Сагинтаев указом президента был назначен новым акимом Алматы.

В 2016 году он был исполняющим обязанности премьер-министра, а затем и премьер-министром.

21 февраля 2019 года президент Казахстана отправил правительство Сагинтаева в отставку.

1 марта распоряжением президента назначен государственным секретарем, 24 марта – руководителем администрации президента, а 28 июня освобождается от должности в связи с переходом на другую работу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Генконсула Монголии в Гонконге отозвали на родину
  • Адвокат: «Жизнь Гульнары Каримовой в опасности»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×