Кыргызстан первым в мире покончил с проблемой отсутствия гражданства, - ООН

CA-NEWS (KG) - Кыргызстан совершил настоящий прорыв в борьбе с безгражданством и стал примером для многих стран мира: за пять лет число людей без гражданства там сократилось с 13 тысяч до нуля. Об этом сегодня сообщают из Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

В ходе торжественной церемонии, которая состоялась сегодня в Бишкеке, 50 человек, ранее не имевших гражданства, включая 15 детей, получили свидетельства о рождении и паспорта, став гражданами Кыргызстана. Они были «замыкающими» в очереди и теперь в этой стране больше нет людей без гражданства, передает служба новостей ООН.

После распада Советского Союза сотни тысяч людей в Центральной Азии остались без гражданства какой-либо страны. В рамках кампании УВКБ #IBelong, запущенной в 2014 году, власти Кыргызстана выявили 13 700 человек, включая 2000 детей, у которых не было гражданства, и приняли соответствующие меры. Кампания #IBelong призвана к 2024 году покончить с проблемой отсутствия гражданства в мире.

«Кыргызстан, где успешно разрешились все выявленные случаи безгражданства, продемонстрировал миру замечательный пример, на который, я надеюсь обратят внимание и другие, - заявил Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди. – Я поздравляю всех, кто сегодня получил гражданство».

В мире насчитывается около 10 миллионов человек, которые не являются гражданами или подданными ни одного государства. 500 тысяч из них проживают в странах Европы. В их числе - тысячи детей, которые лишены элементарных прав.

Дети без гражданства, а значит без документов, зачастую не имеют возможности учиться и обращаться за медицинской помощью. Они не могут свободно перемещаться и нередко сталкиваются с дискриминацией.

С 2010 года в странах Европы число детей, которые обратились с заявлением о предоставлении убежища и, соответственно, число детей без гражданства, стремительно выросло. В 2017 году было зарегистрировано 2 100 таких детей, это в четыре раза больше, чем в 2014 году, когда в УВКБ запустили свою кампанию. В Управлении по делам беженцев напоминают о важности Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства.