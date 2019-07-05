Решения прежнего правительства Монголии об экспорте живого скота аннулированы

CA-NEWS (MNG) - В ходе очередного правительственного заседания 4 июля были вынесены решения по ряду важных вопросов. Все прежние решения об экспорте живых животных через государственную границу были аннулированы, сообщает «MongolNow».

Предыдущие три правительства принимали такое постановление, и они также аннулированы в комплексе (решения предыдущих Кабинетов министров: в 2014 году правительством Н.Алтанхуяга, 2015 г. – правительством Ч.Сайханбилэга и 2017 г. – правительством Ж.Эрдэнэбата).

Глава кабинета министров У.Хурэлсух дал распоряжения министру продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Ч.Улаану уделить особое внимание реализации данного решения.

Правительство также обсудило вопрос подготовки к предстоящей зиме в сельскохозяйственной отрасли.

Ранее CA-News писали, что правительство Монголии запретило вывоз живого скота за границу и выдвинуло планы по увеличению мощностей своих мясоперерабатывающих предприятий.