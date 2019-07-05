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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошла конференция по вопросам расширения возможностей для женщин-предпринимателей в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) провел конференцию на тему «Расширение возможностей для женщин-предпринимателей в Таджикистане». Мероприятие состоялось 4 июля в гостинице «Хилтон» Душанбе, передает «Avesta».

Как сообщает представительство ЕБРР в Таджикистане, перед конференцией была организована ярмарка-продажа изделий, изготовленных руками местных ремесленниц.

В мероприятии приняли участие представители правительств Таджикистана и Швейцарии, женщины-предприниматели из разных регионов страны, представители партнерских финансовых институтов, международных организаций и гражданского общества.

Конференция была проведена в рамках программы «Женщины в бизнесе», которая стартовала в Таджикистане в сентябре 2017 года. Программа способствует развитию предпринимательства среди женщин путем обеспечения доступа к финансам и технологическим решениям, необходимым для обеспечения роста бизнеса.

Программа реализуется при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР в партнёрстве с Европейским союзом и правительством Таджикистана.

В ходе конференции были представлены результаты работы программы за 2017 – 2019 годы по следующим направлениям: доступ к финансам для женщин предпринимателей, техническая поддержка партнерских финансовых институтов, обучение женщин-предпринимателей навыкам ведения бизнеса, наставничество.

Партнёрские финансовые институты рассказали о достижениях совместной работы с ЕБРР, также были проведены панельные дискуссии о сложностях и возможностях для развития женского предпринимательства в стране.

Завершением конференции стала церемония награждения кредитных офицеров местных партнерских финансовых институтов за вклад в развитие женского предпринимательства в Таджикистане.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около $670 миллионов евро в различные сектора экономики Таджикистана в рамках 127 проектов и предоставил доступ к консультациям для более 700 представителей малого и среднего бизнеса.

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