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  5 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сроки закупа бодикамер для сотрудников ДПС сорваны

CA-NEWS (UZ) -  Установленные ранее сроки закупки и ввода мобильных видеокамер (бодикамера) для сотрудников дорожно-патрульной службы Узбекистана были сорваны, сообщает "Норма".

Государственному комитету по оборонной промышленности Узбекистана было поручено принять меры по закупу мобильных видеокамер и планшетов для сотрудников ДПС и ППС до 1 апреля 2019 года. Но сроки сорваны из-за чрезмерной волокиты и бюрократизма руководства ответственных ведомств, за что им объявлен выговор.

На текущий момент изучаются потенциальные поставщики, проводятся апробация и сравнительный анализ предлагаемого оборудования на предмет его соответствия техническим требованиям и параметрам. В этой связи обозначена новая дата, к которой поручение должно быть выполнено, – 1 января 2020 года.

Именно с этого момента использование мобильной камеры станет обязательным условием несения службы сотрудниками ДПС, а при ее отсутствии водители будут вправе не представлять сотруднику свои документы. Это нормы изначально были запланированы на 1 июля 2019 года.

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