Гульнара Каримова пользуется библиотекой и делает закупки в магазине колонии - Минюст

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана изучило условия содержания в женской колонии в Зангиате осужденной Гульнары Каримовой и назвало "доводы относительно не оказания должной медицинской помощи не соответствующими действительности".

Приняв во внимание распространенную в СМИ и социальных сетях информацию о том, что осужденной старшей дочери первого президента Узбекистана - Гульнаре Каримовой не оказывается должная медицинская помощь, а также, что она постоянно находится под психологическим давлением, 3-4 июля сотрудники Министерства юстиции изучили положение дел, в том числе с посещением Колонии исполнения наказания № 21.

В ходе изучения установлено, что осужденная Гульнара Каримова прибыла в колонию 14 марта 2019 года и помещена в отряд № 7 сектора № 2 (общий режим содержания), сообщает пресс-служба Минюста.

"Условия проживания соответствуют статье 117 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан (УИК), согласно которой в колониях общего режима осужденные проживают в общих жилых помещениях. Вместе с тем, Г. Каримова в соответствии со статьей 9 УИК, реализовывая свое право пользоваться учебными, художественными и другими информационными материалами, является членом библиотеки колонии", - отчитывается Минюст.

"10 апреля 2019 года на лицевой счет Г. Каримовой от ее дочери поступили денежные средства. Г. Каримова за время отбывания наказания четыре раза производила закупку в магазине колонии и на момент изучения на расчетном счету имеется остаток средств", - сообщает министерство.

"Следует отметить, что доводы относительно не оказания должной медицинской помощи не соответствуют действительности", - отмечает пресс-служба Минюста.

В декабре 2017 года была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, заключением которой у Гульнары Каримовой выявлены некоторые заболевания, появившиеся ранее и имеющие хронический характер.

"В связи с этим, с прибытием в колонию в марте 2019 года, в целях поддержания здоровья осужденной Г. Каримовой, неоднократно была организована квалифицированная медицинская помощь, а также предоставлены консультации опытных специалистов Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (кардиолог, гинеколог, стоматолог, врач инфекционист, врач функциональной диагностики СБДО, врач УЗИ, эндокринолог, врач гастроэнтеролог, психиатр и другие)", - говорится в сообщении.

"В ходе бесед осужденными было отмечено, что случаев оказания физического, психологического или морального давления на Г. Каримову не наблюдалось, наоборот другие осужденные выразили удивление распространенной информации касательно плохих условий содержания Г. Каримовой и оказания на нее давления". - пишет пресс-служба.

"В частности, осужденные, проживающие с ней в одном секторе подчеркнули, что при заселении Г. Каримова выразила желание поселиться на кровати около окна, тогда как данная кровать была занята другой осужденной. Но тем не менее, другая осужденная уступила Г. Каримовой свое место", - описывает Минюст.

С учетом ее здоровья, в этот период Г. Каримова ни разу не была привлечена к трудовой деятельности, о чем свидетельствуют как осужденные, так и администрация колонии.

В ходе беседы непосредственно с самой Г. Каримовой, она не жаловалась на какое-либо ущемление или ограничение ее прав как осужденной. Г. Каримова демонстрировала нежелание общаться на эту тему, в основном высказывала свои претензии по поводу перевода осужденных, ставших ей близкими во время пребывания в колонии в другие отряды (сектора); нарушений, по ее мнению, требований законодательства при расследовании уголовного дела.

При беседе, Г. Каримова никаких претензий по поводу качества оказываемой ей медицинской помощи не предъявляла.

При визуальном осмотре телесных повреждений у Г. Каримовой не наблюдалось.

Наряду с этим, стоит отдельно пролить свет в отношении информации касательно возврата активов, пишет Минюст.

"Следует отметить, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на правительственном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. Данные активы не находятся в распоряжении Г. Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств. В настоящее время мероприятия по возврату оставшихся незаконно приобретенных активов продолжаются", - отмечает министерство.

Тем самым, информация о том, что Г. Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Г. Каримовой или другими частными лицами не имеют юридической основы и не соответствуют реальной ситуации, - пишет Минюст.